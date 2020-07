Gasperini, altra frecciata alla Lazio: "Siamo arrivati davanti a tutti tranne che alla Juve"

"Siamo riusciti ad arrivare sempre davanti a tutti tranne alla Juventus”, queste le parole di Gasperini nella serata di ieri dopo la vittoria della sua Atalanta sul Napoli. Eppure il tecnico dei bergamaschi dimentica che nella realtà dei fatti, oltre alla Juventus, c’è anche una squadra che non sono riusciti a superare per lo meno quando in palio c’era un trofeo, ovvero la Lazio di mister Inzaghi.

