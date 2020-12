Germania, 72mila biglietti per uno stadio vuoto: il gesto dei tifosi della Dinamo Dresda

Bel gesto in Germania da parte dei tifosi della Dinamo Dresda. La squadra di terza divisione tedesca, ha reso noto di aver venduto più di 72.000 biglietti per la partita di coppa di Germania in casa contro il Darmstadt, disputata martedì. Il match ovviamente, si è giocato in uno stadio vuoto, ma i sostenitori non hanno voluto mancare l'occasione per sostenere finanziariamente e simbolicamente la propria squadra. I sassoni però, hanno ceduto 0-3 contro gli avversari, perdendo la possibilità di arrivare ai sedicesimi della competizione.

