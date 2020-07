Immobile - Berardi, sfida a suon di gol: tra i più prolifici in Serie A dal 2013

Lazio - Sassuolo è anche la sfida tra Immobile e Berardi. Le sorti degli attacchi delle due formazioni dipendono molto dai rispettivi bomber e i loro stati di forma attuali coincidono con quelli delle proprie squadre. Il centravanti biancoceleste non è più letale come prima del lockdown, ma i due gol siglati dalla ripresa del campionato hanno portato alle uniche due vittorie dei ragazzi di Inzaghi. I neroverdi invece hanno segnato 15 gol nelle 5 gare post Covid e di queste 3 sono state siglate proprio da Berardi. Come riporta Gazzetta.it, c'è un dato che accomuna i due calciatori. Entrambi fanno parte dei migliori marcatori italiani della Serie A degli ultimi anni. Dalla stagione 2013/14, quella dell'esordio per Berardi, il numero 25 ha messo a segno ben 67 gol. Meglio di lui hanno fatto solo Belotti (83), Quagliarella (88) e proprio Immobile (123). Oggi si affrontano venendo da due periodi di forma diversi, ma Ciro vorrà subito ristabilire la sua supremazia.

Lazio, contro il Sassuolo ci vorrà il miglior Ciro Immobile

