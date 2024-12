Immobile e l'addio alla Lazio: "Ero triste, ma avevo voglia di ricominciare"

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile si racconta. In estate il centravanti ha lasciato la Lazio per spostarsi al Besiktas in Turchia. Nell'intervista rilasciata a SkySport l'ex capitano biancoceleste ha raccontato le sue emozioni nel lasciare la Capitale. Ecco cosa ha detto: "Durante il viaggio che mi ha portato dall’Italia alla Turchia ho avuto pensieri positivi: avevo entusiasmo nel dover affrontare questa nuova avventura, nel voler partire col piglio giusto. La mia mente era proiettata a fare bene: mi piaceva il fatto di dover cambiare, ma allo stesso tempo ero un po’ spaventato dopo otto anni di Lazio. Ma alla fine avevo l’entusiasmo che hanno tutti quando cambiano squadra: avevo voglia, fame di ricominciare, di avere nuovi stimoli. Ero un po’ triste soprattutto perché avevo lasciato la mia famiglia in Italia. Nel calcio i giocatori che vanno avanti sono quelli che hanno più continuità, l’ho sempre pensato. È quasi facile segnare 20 gol in una stagione, non lo è farlo per 5-6 volte di fila: si stava quasi creando una punta di scetticismo nei miei confronti".