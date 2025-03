Inter, Inzaghi ricorda i tempi alla Lazio: "Avevo già affrontato il Feyenoord..."

Simone Inzaghi presenta Feyenoord - Inter, con uno sguardo indietro alla Lazio. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha parlato in conferenza stampa dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ricordando il suo passato da calciatore e da allenatore in biancoceleste. Questo è ciò che ha detto: "Il Feyenoord è una squadra fisica, con grandi qualità. Sappiamo che in casa non è un ambiente semplice, io ci ho giocato nel 2000 con la Lazio: ci giocavamo i quarti di finale nella seconda fase a gironi. Non ci sono ancora stato da allenatore, ma so che è un ambiente caldo. È una grandissima soddisfazione giocare su tre fronti, non ci piace stare a guardare gli altri che giocano: ho fatto così i tre anni qua, ho fatto lo stesso alla Lazio. Non si ragiona, si gioca, sapendo che siamo in grande emergenza".