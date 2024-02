Inter, Inzaghi ricorda i tempi alla Lazio con Simeone: "Abbiamo vinto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata di vigilia in casa Inter che martedì 10 dicembre sarà impegnata nella gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. Una sfida importante e che mette a confronto anche due ex Lazio: Inzaghi da una parte e il Cholo Simeone dall'altra. Il tecnico dei nerazzurri ha così definito il suo ex compagno di squadra in conferenza stampa: "Chiaramente domani sarà un piacere ritrovare Diego da avversario. È stato un grandissimo compagno di squadra, abbiamo vinto a Roma con la Lazio, poi è andato all'Atletico ma non ci siamo mai persi di vista. Si capiva che sarebbe diventato un grande allenatore, basta vedere cosa ha fatto in 13 anni all’Atletico Madrid. Ha vinto tantissimo e, al di là dell'impronta che dà alle proprie squadre, ho visto giocare l'Atletico: è un piacere vederlo giocare".

"So quanto è difficile rimanere tanti anni in una società, mi è capitato alla Lazio e spero di poter continuare qua: noi allenatori siamo giudicati in base ai risultati. Simeone li ha avuti ottimi all'Atletico, non mi fermo a carisma e mentalità: è una squadra che gioca a calcio, con dei principi, vogliono il dominio del gioco e gioca un ottimo calcio"