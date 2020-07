Inter, Young: "Siamo in corsa per scudetto ed Europa, vogliamo vincere subito"

L'Inter ci crede ancora. La squadra di Conte ha ancora come primo obiettivo, per questa stagione, il campionato e a confermarlo ci sono le parole di Ashley Young a Sky Sport: "Speriamo di concludere l’annata vincendo con un trofeo, l’anno prossimo è il futuro e io voglio vincere ora. Se ci riusciamo subito tanto meglio. Siamo in corsa per lo scudetto l’Europa League, sono convinto che questa squadra possa conquistare entrambi i trofei. Abbiamo giocatori fantastici, siamo pronti a fare il massimo".

