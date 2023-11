Italia, Barella su Jorginho: "Dovremmo solo ringraziarlo per tutto quello che fatto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di viglia in casa azzurra con l'Italia che domani scenderà in campo contro l'Ucraina in una gara fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. In conferenza stampa, insieme al ct Spalletti, ha parlato anche Nicolò Barella che tra i vari temi ha detto la sua anche su Jorginho: "Rigori? Sì, sarei assolutamente pronto per tirarli ma ci sono rigoristi più abituati di me a calciarli. Per quanto riguarda Jorginho, i rigori si sbagliano, si segnano...".

"Dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni, con la sua esperienza ci ha aiutato a migliorato. Possiamo solo ringraziarlo. Poi il rigorista lo decide il mister e Jorginho è un campione talmente affermato che non ha bisogno delle nostre coccole".