Italia, Politano carica: "Ci siamo sbloccati. Ora meritiamo il Mondiale"

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Matteo Politano, esterno del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV in vista della finale dei playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia. Di seguito le sue parole: "I ragazzi sono concentrati, siamo felici per questo primo traguardo, ora abbiamo dei giorni per recuperare le forze e prepararci al meglio per questa battaglia. Il gol di Tonali? Era fondamentale liberarci dal peso che avevamo durante la partita, nel primo tempo c'era timore e qualche mostro lo vedevamo. Ma segnato l'1-0 ci siamo sbloccati, è la strada giusta".

"L'avvicinamento lo viviamo bene, siamo tranquilli pur sapendo cosa e quanto ci giochiamo. Soprattutto per me e qualche altro non più giovane è l'ultima occasione e ci teniamo particolarmente a sfruttarla. La Bosnia conosce la Serie A? Incide un po', uno come Dzeko è esperto ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla nostra partita più che sull'avversario. Dobbiamo partire forte dal 1', senza farci condizionare né dagli avversari né dal clima. Dobbiamo pensare a dare il massimo, poi il campo parlerà".

"La forza del gruppo? Aiutarci in ogni circostanza, anche nell'ultima partita si sono visti abbracci e tutti che vanno dalla stessa parte. Senza egoismi, cosa fondamentale per fare qualcosa di importante. Gattuso? Rino ci tiene tantissimo al gruppo e al fatto che bisogna andare tutti nella stessa direzione, che tutti pensino allo stesso modo e in maniera sana. Lui è un motivatore e chiede il massimo a tutti, sia negli allenamenti che nelle partite. L'ho ritrovato ancora più carico rispetto a Napoli. Per lui la Nazionale è un grande traguardo, come per noi che indossiamo questa maglia. Ed è il primo a tenerci".

"Cosa fa la differenza? L'istinto, ma alternato alla testa. Devi sempre tenere attaccata la spina al 100%, anche se negli ultimi venti metri serve l'istinto. Noi quinti comunque dobbiamo stare attenti per tutta la partita. Il pensiero è da un paio di mesi che lo abbiamo. Ci meritiamo il Mondiale ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, dando il 100% sono sicuro che ci riusciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino, noi daremo il massimo. Tifateci e spingeteci".