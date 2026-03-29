Lazio | Danimarca, il ct Riemer: "Isaksen è talentuoso. Ha dimostrato..."

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Il commissario tecnico della Danimarca Brian Riemer è intervenuto ai microfoni di Tv2 Sport. Tra le varie tematiche affrontate a pochi giorni dalla sfida contro la Repubblica Ceca (in palio ci sarà la qualificazione al prossimo Mondiale), Riemer ha elogiato le qualità di Gustav Isaksen in riferimento alle scelte di formazione e sulla possibilità di far giocare insieme calciatori sulla carta simili come Damsgaard e Eriksen. Di seguito le sue parole.

"Lo abbiamo fatto diverse volte. Ora le cose si sono evolute in modo tale che abbiamo accolto un altro giocatore, Gustav (Isaksen, ndr), che è altrettanto talentuoso e ha dimostrato capacità completamente diverse. È proprio questo il punto quando si mette insieme la squadra: è come un puzzle, e se avessimo 11 giocatori come Mikkel Damsgaard o Christian Eriksen, avremmo un problema. Lo stesso vale per Isaksen".

Poi ancora: "Dobbiamo trovare la combinazione giusta. È importante avere velocità, capacità di dribbling, gioco negli spazi e duro lavoro. È questo che ci permette di avere diverse corde su cui suonare e di rendere difficile la vita ai nostri avversari quando devono difendersi".