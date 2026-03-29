Tardelli: “L’Italia passerà, Bosnia non all’altezza. Mondiale? Vi dico chi vince”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli vota Italia per la finale degli spareggi Mondiali: “Sono sicuro. La Bosnia non è all’altezza dell’Italia. E anche se non abbiamo una Nazionale forte, sento che faremo grandi cose. L’avevo detto anche prima del 2006, quella di Lippi mi ricordava l’Italia di Bearzot nell’82, calciopoli, il pessimismo, tutti contro, una situazione difficile”.

Il campione del mondo nel 1982 non solo vota Italia, ma di anche sì a Gattuso: “Ha creato un gruppo unito. Chiama i giovani, da Esposito che non è una novità a Pisilli e Palestra. Ricordiamoci di Rossi e Cabrini in Argentina: Antonio debuttò proprio contro la Francia”. Infine, per il Mondiale non ha dubbi: “Io ho paura di Ancelotti. Ha perso con la Francia? Sì, ma è Ancelotti”.