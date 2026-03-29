Abodi sicuro: “L’Italia può far bene. Lo stadio sarà ostile, ma…”

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - È un Andrea Abodi fiducioso quello che si racconta alle colonne della Gazzetta dello Sport. Interrogato sul momento della Nazionale in vista della gara con la Bosnia, il ministro per lo Sport risponde così: “Credo ci siano tutte le condizioni, non soltanto per valori tecnici ma anche per gli aspetti psicologici, per far bene. Certo, giocheremo in uno stadio ostile, come è normale che sia, ma la presenza dei tifosi italiani sarà certamente appassionata e rumorosa. E milioni di cuori batteranno forte dall'Italia e sono certo che i ragazzi li sentiranno bene”.

Infine, interrogato sulla sua presenza a Zenica martedì sera Abodi risponde così: “Martedì mattina a Rozzano abbiamo l'evento per il 25º Anniversario del Servizio Civile Universale, una delle cose più importanti del mio mandato da ministro, e mercoledì mattina a Roma verrà assegnato il titolo di Città italiana dei giovani, altro appuntamento al quale non posso e non voglio mancare. D'altro canto, non posso cavarmela dicendo che farò il tifo da lontano, voglio essere a posto con la mia coscienza e soprattutto voglio essere lì a tifare Italia”.