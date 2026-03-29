Bosnia, Muslimovic: "Tutto il mondo rispetta l'Italia. Per noi è..."

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"Giochiamo in casa e abbiamo tutte le carte in regola per vincere", Zlatan Muslimovic ci crede e come lui tutta la Bosnia. Martedì l'Italia si giocherà tutto e avrà molto più da perdere degli avversari. L'ex attaccante di Parma, Udinese e Atalanta ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione della sfida tra Bosnia e Italia:

"L'Italia è sempre l'Italia, quattro volte Campione del Mondo. Ha fatto vedere tante volte, specialmente nelle fasi di qualificazione, di essere come un turbo-diesel. Parte piano, poi più si va avanti più migliora e nei tornei arriva spesso in fondo. L'Italia ha sempre una difesa straordinaria, conosciuta in tutto il mondo e nessuno può pensare di sottovalutarla minimamente. Tutto il mondo vi rispetta".

La Bosnia rispetta l'Italia, ma secondo Muslimovic ci sono le basi e le capacità per poter fare bene: "Per noi è una sfida durissima, sappiamo chi abbiamo di fronte. Ma abbiamo forza dai giovani nei quali crediamo molto. Abbiamo ragazzi che hanno fatto vedere di poter competere contro tutti, anche contro i migliori al mondo. Quindi siamo molto fiduciosi nelle nostre capacità".

Poi sull'esultanza degli Azzurri dopo la vittoria della Bosnia a Cardiff: "Loro magari pensano che sia meglio giocare contro la Bosnia rispetto al Galles, ben venga per noi. Sottovalutare la Bosnia secondo me non è una gran cosa, ve lo dico. Abbiamo 5-6 ragazzi giovani che sono davvero da grandissimi club e che già giocano in club di alto livello. E che da qui in avanti li vedrete anche in Serie A. Abbiamo un bel mix fra giovani ed esperti, con un ct che ha giocato con noi".