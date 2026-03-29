Miami Open | Sinner - Lehecka: orario e dove vedere la finale
29.03.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Mancano solo poche ore alla discesa in campo di Jannik Sinner che, in finale al Miami Open sfiderà Jiri Lehecka. La sfida tra Sinner e Lehecka è in programma oggi domenica 29 marzo all’Hard Rock Stadium non prima delle ore 21.00. Il montepremi garantito dagli organizzatori è pari 1.15 milioni di dollari statunitensi... <<< SINNER-LEHECKA >>>
autore
Jessica Reatini
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