Bosnia - Italia, balconi in affitto per vedere il match: i dettagli
Appena 48 ore alla discesa in campo di Bosnia e Italia che martedì 31 marzo si giocheranno l’accesso al Mondiale del 2026. Le due Nazionali scenderanno in campo al Blino Polje che, a causa delle sanzioni della FIFA, potrà ospitare massimo 9.000 tifosi, di cui 500 italiani.
Così i tifosi bosniaci hanno trovato un’altra soluzione: guardare il match dalle palazzine adiacenti con alcuni proprietari che avrebbero messo in affitto i propri balconi.
Un uomo che abita a Zenica ha parlato dell’accaduto al portare SportSport.ba svelando di aver messo un annuncio online nel quale proponeva l’affitto del proprio balcone per 4 persone a 500 euro per assistere alla gara. Nel prezzo era compreso anche un barbecue e una bevanda a scelta.
Insomma il clima di martedì sarà rovente, in campo e anche fuori.
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