NEWS | Alcaraz, il nuovo yacht è da impazzire: il prezzo folle
29.03.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un regalo che non è passato inosservato quello si è fatto il numero uno al mondo del tennis Carlos Alcaraz. Il tennista ha infatti acquistato un Sunreef Ultima 88, catamarano di lusso da circa 27 metri che è stato creato apposta per lui. Un vero e proprio yacht di lusso che può ospitare fino a 10 persone con ambienti ampi e confortevoli... <<< ALCARAZ >>>
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autore
Jessica Reatini
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