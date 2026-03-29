Ex Lazio | Tudor e il Tottenham si separano: il comunicato

Igor Tudor saluta il Tottenham. È ufficiale la risoluzione consensuale tra l'ex allenatore della Lazio e il club inglese, che rischia seriamente la retrocessione dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Premier League. Di seguito la nota.

"Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor per il lutto che ha recentemente subito e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. A tempo debito forniremo aggiornamenti sulla nomina del nuovo allenatore".