Bosnia - Italia, scelto l’arbitro del match: la designazione arbitrale
29.03.2026 12:30 di Mauro Rossi
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Si avvicina la sfida della verità per l’Italia, che martedì 31 marzo alle 20:45 sarà impegnata a Zenica contro la Bosnia a caccia dell’ultima occasione per staccare il pass per il Mondiale. Proprio in vista del match la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara.
L’arbitro che dirigerà la gara tra Bosnia e Italia sarà il francese Clement Turpin. Gli assistenti saranno Danos e Pages con Sánchez, spagnolo e unico non francese della sestina, quarto uomo. Al Var ci sarà Brisard con Delajod come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Clément Turpin FRA
Assistenti: Nicolas Danos FRA - Benjamin Pages FRA
Quarto ufficiale: José María Sánchez ESP
VAR: Jérôme Brisard FRA
AVAR: Willy Delajod FRA