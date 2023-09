Italia, Spalletti: "Abbiamo concesso poco. La sofferenza..."

Mezzo sorriso per l'Italia di Luciano Spalletti. Non è bastato il primo gol sotto la gestione del nuovo ct per battere la Macedonia del Nord, che ha beffato la Nazionale italiana nel secondo tempo. Finisce 1-1 con Bahrdi che firma il pareggio macedone. Al termine del match ai microfoni della Rai è intervenuto il ct Spalletti: "La sofferenza è stata sul piano di queste palle sporche, di queste seconde palle dove non siamo stati pronti a ricreare il blocco della squadra fase difensiva e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto, c'era lo spazio e la tranquillità di scegliere passaggi per far male. Ucraina? Si lavora su altri aspetti, è l'unico elemento per trovare dei miglioramenti. E' valsa la pena dormire poco? Dormo sempre poco, ma non dipende dall'esordio. L'emozione c'è, non è che si gioca in uno stadio ma in tutte le partite del mondo e tutta l'Italia oggi era a guardarci":