Julio Cruz, dolci ricordi " La finale con la Lazio è stata la cosa più bella"

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Julio Cruz durante un’intervista a Radio Radio si è lasciato andare ricordando i bei momenti vissuti alla Lazio. L’attaccante argentino giocò con la Lazio per una stagione, concludendo poi la sua carriera calcistica.

NOSTALGIA CANAGLIA - “Mi piaceva tantissimo Roma, la cosa più bella che ho vissuto e quando sono arrivato lì e la gente laziale che mi ha aspettato. Sono stato poco tempo, perché poi siamo partiti per la Supercoppa Italiana. Giocare quella finale con la Lazio è stata la cosa più bella, come ero arrivato avevamo vinto". Ricordi densi di gioia per il l'argentino che ora è impegnato a seguire la carriera del figlio, anch’esso calciatore.

IMMOBILE? UN FENOMENO - Considerazioni davvero altruiste riguardo l’attuale punta di diamante della squadra biancoceleste. "Con la Nazionale può capitare di avere momenti no, con la nazionale mi capitava di giocare e non fare gol. Ciro è un grandissimo attaccante, non lo dico io ma i numeri e quello che fa".

INZAGHI E SCALONI - "Non pensavo sarebbe arrivato ad allenare la Nazionale. Parlavamo anche di tattica a cena insieme, ad esempio, ma non me lo aspettavo. In Argentina è stato criticato e pensavano che non fosse giusto, perché non aveva curriculum. Ma anche alla Lazio ricordo che non avrei mai immaginato di vedere Inzaghi a questi livelli da allenatore". Critiche leggermente velate per Lionel Scaloni che ha portato l’Argentina a vincere Copa América nel 2021 e con cui ha condiviso una stagione nella Lazio.

Quello che è certo, è il dolce ricordo della Supercoppa italiana a Pechino, 2-1 con reti di Matuzalém e del capitano Tommaso Rocchi.