Juventus-Lazio, numeri e quote del match: impegno proibitivo per la squadra di Inzaghi

In attesa di conoscere l’esito relativo alla partita contro il Torino, che per ora rimane "sub iudice" per scelta del giudice sportivo, la Lazio è chiamata al difficile match casalingo contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Una partita dall’esito incerto, considerando i momenti delicati che stanno vivendo entrambe le squadre che potrebbe dare soddisfazioni agli scommettitori, considerando le agenzie chiuse sempre più in fase studio online, concentrandosi su betting online, casinò stranieri e nostrani. Prendendo in esame le quote medie, l’1 è il segno più giocato e dato per più probabile, pagato 1,85, a differenza dell’exploit esterno della Lazio, data a 4,25 con il pareggio a 3,5.

Procediamo con ordine, analizzando il momento delle due compagini.

La squadra di Inzaghi arriva alla partita potendo sfruttare una settimana di lavoro senza impegni, vista la vittoria a tavolino contro il Torino. Una manna dal cielo, dopo 2 cocenti ko di fila in campionato, 3 considerando la debacle europea con il Bayern Monaco. Simone Inzaghi dovrà fare a meno, oltre al solito Luiz Felipe, anche di Lazzari: il laterale destro, difatti, pare avere noie muscolari che potrebbero tenerlo lontano dal campo per quasi un mese, saltando quindi la delicata sfida dell’Allianz Stadium e cedendo il posto sulla fascia a Marusic. Improbabile il recupero di Radu per partire dal primo minuto, possibile composizione del terzetto difensivo con Acerbi sulla sinistra, Hoedt al centro e uno tra Musacchio e Patric sulla destra. Probabile, invece, la staffetta Lulic-Fares sull’out di sinistra, mentre c’è incertezza sull’impiego di Leiva, dolorante al piede, con Escalante pronto a sostituirlo; in attacco, a sostegno di Immobile, pare molto probabile la presenza di Correa.

Lazio che non vede i favori del pronostico e che viene quotata a 2,6 come prima squadra a segnare, a dispetto dell’1,57 con cui si paga l’apertura delle marcature da parte della Juventus.

La squadra di Andrea Pirlo può contare sul pieno recupero di Alvaro Morata, in gol contro lo Spezia appena entrato, mentre c’è il dubbio De Ligt da aggiungersi a quello sull’impiego di Chiellini nel reparto difensivo. Juve che arriva alla partita dopo la vittoria infrasettimale, affatto semplice nonostante il 3-0 finale, con il delicato impegno in Champions League di martedì 9, con l’obiettivo di ribaltare il risultato di Oporto. Proprio ragionando in quest’ottica sarà interessante capire quali saranno le scelte del giovane allenatore bianconero, che potrebbe recuperare in extremis Cuadrado, continuando però a rinunciare a Dybala e Arthur. A margine di quanto detto, davanti a Szczesny probabile linea a 4 con Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra, Bonucci e Demiral in mezzo: da capire quali rischi verranno evitati in ottica europea, vista la condizione approssimativa proprio di Bonucci.Reparto sigillato il centrocampo, col quartetto Bentancur, Rabiot, Chiesa e Mckennie, mentre si alzano le quotazioni di Morata a fare da spalla a Cristiano Ronaldo a discapito di Kulusevski.

Lazio che non vince a Torino da 4 anni, quando nell’ottobre 2017 vinse per 1-2 con la doppietta di Immobile a ribaltare il vantaggio iniziale di Douglas Costa; l’ultimo precedente è il 2-1 dell’anno scorso, doppietta di Cristiano Ronaldo e gol del solito Immobile per i biancocelesti, mentre l’ultimo pareggio è lo 0-0 del 2012, esito finale che non si verifica da quasi 10 anni. Con Cristiano Ronaldo sugli scudi, arrivato al 20° gol stagionale, la Juventus non subisce gol tra le mura amiche da 7 partite, oltre ad essere imbattuta da 10 gare interne: di contro, la Lazio ha mantenuto la porta involata in trasferta solo 1 volta nelle ultime 10 partite disputate.