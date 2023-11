Lazio, altro record per Provedel: eguaglia Pulici nei derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lazio e Roma non si fanno male e il derby finisce 0-0. Chi può sorridere per il pareggio a reti bianche è Ivan Provedel, che porta a casa il quarto clean sheet della stagione in campionato (quinto totale con l'1-0 al Feyenoord). Come riporta la rassegna stampa del Corriere della Sera il portiere biancoceleste ha totalizzato un altro record, stavolta nella stracittadina, eguagliando una leggenda come Felice Pulici.

Dopo le due vittorie della scorsa stagione, per Provedel è il terzo derby con la porta inviolata. L'unico precedente è quello di Pulici tra le due vittorie della stagione 1972-73 e il pareggio in Coppa Italia della storica stagione 1973-74.