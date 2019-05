Lazio, attesa sul fronte Lotito - Inzaghi: la situazione

C’ ancora attesa in casa Lazio per conoscere il futuro di Inzaghi. Ieri sembrava il giorno giusto per un nuovo incontro con il presidente Lotito e invece, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutto è stato rimandato. Simone ha assistito alla recita di fine anno del figlio Lorenzo, a Formello c’era il ds Tare e Peruzzi che ha salutato la Nazionale italiana Under 21 ospite nel centro. Oggi potrebbe essere il giorno buono, anche se Lotito sarà impegnato dalle 11 in Consiglio federale. Nel tardo pomeriggio o in serata potrebbero esserci delle novità, soprattutto se Inzaghi dovesse confermare la partenza di venerdì per gli Usa. In realtà sta prendendo corpo la possibilità di uno slittamento del viaggio e in quel caso ci sarebbe più tempo per definire la situazione con la Lazio. Nel frattempo in parallelo c’è la questione legata alla panchina del Milan, che riguarda Inzaghi, così come Giampaolo che figura tra i possibili sostituti in biancoceleste. La matassa è intricata e solo un faccia a faccio tra il tecnico e Lotito può risolverla.

