Lazio, Borghi (Sky) sicuro: "Mi aspetto una reazione. La sfida con l'Inter..."

La Lazio deve archiviare la sconfitta contro l'Inter e ripartire subito, non c'è tempo per guardarsi indietro. Domani c'è il Lecce ed è dal Via del Mare che tifosi, società e addetti ai lavori si aspettano una reazione da parte degli uomini di Baroni. Uno di questi è Stefano Borghi, noto giornalista di Sky, che durante l'ultima puntata di L'ascia Raddoppia, programma di Cronache di Spogliatoio, si è espresso così sulla Lazio: "Contraccolpo per la gara contro l'Inter? Credo che la Lazio debba e possa avere la forza e la maturità per riprendersi. La partita con l'Inter è stata unica, si può superare. Ho visto il riflesso della fatica, quando le cose sono andate male è crollata. Il Lecce è una squadra che propone, ma può essere la partita giusta per riprendersi. Mi aspetto più una reazione che un crollo".