Lazio, cambi possibili in lista UEFA? Ecco la situazione. E Pellegrini...

La Lazio ha diramato anche la lista UEFA per la prossima fase di Europa League dagli ottavi in poi. Nell'elenco non figurano i nuovi acquisti Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic, oltre a Luca Pellegrini. Come nella lista della Serie A, il terzino è stato tagliato per fare spazio a Hysaj, infortunato e out almeno 40 giorni. A differenza del campionato, però, fino alla fine della competizione non sarà possibile effettuare cambiamenti. Il termine ultimo per consegnare l'elenco, infatti, era fissato proprio per questa sera (6 febbraio), prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta. La Lazio, quindi, andrà avanti con i giocatori scelti da Baroni. Non c'è possibilità di reintegro in Europa League per Pellegrini e gli ultimi arrivati.