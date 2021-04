Lazio, Cammarata: "I gol di Immobile in Nazionale sono segnale di ripresa"

La Lazio va a Verona per continuare la scalata al quarto posto. Domenica la sfida contro l'Hellas potrebbe essere decisiva, un po' come tutte le partite rimaste arrivati a questo punto del campionato, e i biancocelesti dovranno dare il massimo anche se non potranno contre su Lazzari e Correa. L'ex giocatore scaligero Fabrizio Cammarata (ora allenatore dell'FK Apolonia), che indirettamente è stato uno dei coprotagonisti dello scudetto laziale del 2000, è stato intervistato dall'Agenzia Ufficiale biancoceleste per presentare il match: "Il Verona sta portando avanti un campionato fantastico, ben oltre le aspettative. Gli scaligeri hanno dimostrato che, oltre alle grandi squadre, nella Serie A esistono delle realtà che possono dare del filo da torcere anche alle migliori formazioni della classe. Verona e Lazio si basano poi su dei valori simili: giocano con la difesa a tre, sarà una bellissima partita perché giocano sempre per vincere. Sono sicuro che assisteremo ad una sfida molto aperta".

DOPPIETTA FATALE - "Devo essere sincero, in quel momento ovviamente pensavo più al Verona che alla Lazio. Anche per noi era importante vincere quella sfida con la Juventus. Quella partita, però, per i biancocelesti fu fondamentale. Quando sono tornato a Roma, negli anni successivi, la gente laziale ha iniziato a riconoscermi per strada (ride, ndr)".

ALLENATORI A CONFRONTO - "Lo scorso anno sono andato qualche volta ad assistere agli allenamenti di Juric a Verona. Mi ha fatto una bellissima impressione, il tecnico ha portato una mentalità vincente all’interno dello spogliatoio gialloblu. Inzaghi è alla Lazio da tanti anni, io ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme. Il tecnico biancoceleste ha portato la sua impronta ed i giocatori lo seguono alla grande; Inzaghi e Juric sono sicuramente gli allenatori che hanno dato un’identità più netta alle loro squadre".

IMMOBILE - "Può capitare durante la stagione di avere un calo sul piano realizzativo. Immobile ha segnato circa 30 gol in ogni annata, ci può stare di restare a secco per qualche gara. Anzi, è riuscito anche a sbloccarsi in Nazionale: potrebbe essere un segnale positivo. Ciro deve solo continuare a lavorare concentrato, sono sicuro che tornerà presto a segnare".

ALLENARE IN ALBANIA - "Sono nella Serie A albanese, sarà difficile preservare la categoria ma siamo in lotta per la salvezza. Per me è un’esperienza importante, sono contento e spero che possano arrivare anche nuove occasioni. Lavorare all’estero è bello perché tutti apprezzano il tuo lavoro e si possono fare esperienze calcistiche e non solo”.