Lazio, Canigiani: "Curva esaurita per la finale. La maglia verrà svelata a breve..."

Marco Canigiani, Responsabile Marketing della S.S. Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Tante le novità annunciate, dai biglietti per la finale alle promozioni per la prossima di campionato, finendo con le ultime indiscrezioni sulla maglia per la finale di Coppa Italia.

FINALE COPPA ITALIA: “Per quanto riguarda la finale è esaurita la Curva Nord, c'è ancora un po' di disponibilità in distinti e ampia disponibilità in Tevere. Sono stati staccati 20.000 tagliandi in totale compresa l'Atalanta, 12.000 solo per la Lazio. Da domani parte la vendita per i Priority Pass, chi l'ha ricevuto potrà recarsi presso i 3 Lazio Style abilitati e prendere i biglietti. Ricordo che chi acquista il biglietto online deve fare la stampa del segnaposto, anche se ha preso lo stesso posto che ha nell'abbonamento".

LAZIO - ATALANTA DI SERIE A: “Per Lazio-Atalanta di campionato al momento sono stati venduti circa 4500 biglietti. I prezzi sono 14 euro per curva e distinti, ci sono promozioni gli Under 16 nelle tribune e Under 14: loro entrano gratis in Monte Mario, Tevere e distinti sud est, per accedere a questa promozione l'adulto deve prima acquistare biglietto intero e poi richiedere il tagliando omaggio per l'Under 14. Grazie a queste promozioni ora il colpo d'occhio all'Olimpico è migliorato, soprattutto nel distinto sud est che inizia a riempirsi sempre di più, così come la Tevere laterale. Escludendo gli omaggi comunque quest'anno i dati sono molto positivi rispetto al passato, probabilmente siamo la squadra che rispetto all'anno scorso ha avuto il maggior incremento di pubblico”.

BUS INSIEME: “Bus Insieme sarà confermato in 10 punti di raccolta per Lazio - Atalanta di campionato. Per la finale abbiamo parlato con la Lega di questo servizio e ci siamo resi disponibili, ma essendo una gara particolare siamo in attesa di conoscere le istruzioni sull'ordine pubblico. Arriveranno tanti pullman soprattutto da Bergamo, vediamo nelle prossime riunioni se lo autorizzeranno e, nel caso lo facciano, con che modalità vorranno gestire i grandi flussi dei pullman”.

LA MAGLIA PER LA FINALE: “Nei prossimi giorni sarà svelata la maglia bandiera nella sua versione da finale. Lanceremo anche qualche contest e attività particolare su questa maglia storica, sarebbe bello infatti che tutti i tifosi possano indossarla in finale come a creare una sorta di coreografia naturale: dal nonno con quella degli anni 80' al bambino con la maglia nuova di oggi”.

LAZIO, CACCIA AL BIGLIETTO PER LA FINALE

CALCIOMERCATO LAZIO, CONCORRENZA PER CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE