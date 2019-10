Lazio, Canigiani: "La società fa di tutto per portare i tifosi allo stadio. E sul negozio..."

FORMELLO - Eccola, la Lazio anti-Atalanta. Inzaghi sembra aver sciolto i propri dubbi: Correa al fianco di Immobile, Lazzari e non Marusic, Parolo in regia per lo squalificato Leiva. Le prove tattiche del pomeriggio svelano le intenzioni - salvo pretattica - del tecnico...