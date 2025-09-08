Lazio, Cardone: "Settembre decisivo per Flaminio e sponsor. Spero che..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato dei recuperi di Isaksen e Vecino e degli stop di Lazzari e Zaccagni, soffermandosi anche sulle questioni relative allo stadio Flaminio e allo sponsor. Di seguito le parole del giornalista di Repubblica.

“Si ferma Lazzari ma nel frattempo Sarri recupera pedine importanti. Vecino due settimane fa si è sottoposto a degli esami e il problema era superato, ora si spera che torni in gruppo già domani nella ripresa. Io mi aspetto qualche minuto di Isaksen contro il Sassuolo; la situazione legata a Zaccagni non credo preoccupi, l’importante è che non abbia riportato una distorsione. Zac secondo me lo sottovalutiamo, magari qualcuno si ricorda solo gli ultimi tre mesi della passata stagione ma quando Sarri parla di lui ci dice che si aspetta sempre la doppia cifra dall’esterno. Salta l’uomo, ha velocità; con l’Estonia si è acceso e lo abbiamo visto cosa ha fatto".

"Sponsor? La situazione non credo abbia una sola soluzione in ballo, spero che in questa settimana qualcosa si vada a chiudere. Tra Flaminio e sponsor settembre è un mese importante”.

