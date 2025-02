Lazio, clamoroso errore del TG2: Zaccagni confuso con un indagato

Ennesimo giorno ed ennesimo capitolo di errori, ma stavolta sarebbe il caso di dire orrori, ai danni della Lazio. Stavolta il protagonista, suo malgrado, è Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio è finito all'interno di un servizio del Tg2 dell'edizione delle 08:30 di ieri. Nel servizio di Elena Scarrone sugli avvisi di garanzia sull'inchiesta legata alla gestione dei parcheggi dello stadio San Siro. Nel pezzo si parla di questo e si cita l'imprenditore Gerardo Zaccagni, incredibilmente, però, nelle immagini non si vede l'indagato, ma Mattia Zaccagni. Un errore troppo grande per professionisti dell'informazione soprattutto sulla tv di Stato. La cosa che aggrava la situazione è che a distanza di più di 30 ore dalla messa in onda del servizio non siano state esposte le scuse per l'errore e il servizio sia ancora presente sul sito del TG2 (CLICCA QUI PER VEDERLO). Non è messa in discussione la buona fede perché è abbastanzo chiaro il caso di omonimia nel cognome, ma che ancora non ci si sia dissociati e scusati per l'errore è una cosa ancora più grave dell'errore in se.