Lazio - Cremonese, la reazione di Sarri all'autogol di Lazzari

Totale sgomento della Lazio che al 58' subisce il gol del 2-2 dopo aver chiuso il primo tempo in doppio vantaggio. A rendere ancora più amara la rimonta grigiorossa è che l'autore della rete è proprio Manuel Lazzari, che di testa cerca di passare il pallone Provedel il quale non vede in tempo la sfera partire. Dopo l'autogol, Maurizio Sarri è tornato in panchina scuotendo la testa e indicandola con la mano, per ribadire il calo mentale subìto dai suoi uomini poco dopo l'inizio della ripresa.