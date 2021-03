Lazio - Crotone, Luis Alberto segna e corre ad abbracciare i compagni dopo la rete

Dopo la rete iniziale di Milinkovic, e il pareggio di Simy, è la rete di Luis Alberto a riportare la Lazio in vantaggio all'Olimpico contro il Crotone. Un gol importantissimo non solo per il risultato ma anche per il gesto che lo spagnolo ha fatto dopo. Il Mago infatti dopo aver esultato con i compagni in campo è andato verso la panchina per abbracciare anche gli altri giocatori. Un abbraccio collettivo che simboleggia ancora una volta l'unione del gruppo biancoceleste.

DIRETTA - Lazio - Crotone 2-1: biancocelesti tornano in vantaggio con Luis Alberto

