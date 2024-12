Lazio, Enrico Lotito compie gli anni: l'augurio della società

In casa Lazio è un giorno doppiamente speciale. Non solo perché la squadra di Marco Baroni torna in campo contro il Lecce, con l’obiettivo di riprendersi dalla batosta di lunedì contro l’Inter, ma anche perché compie gli anni il direttore generale della Lazio Primavera e della Lazio Women, Enrico Lotito al quale la società ha fatto gli auguri sul proprio sito ufficiale, scrivendo:

“Tanti auguri di buon compleanno a Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women, che oggi spegne 28 candeline".