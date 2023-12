Lazio, Focolari: “Se continuano così mi verrà la cirrosi epatica”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si lascia sfilare i tre punti dal Verona e al Bentegodi non riesce a andare oltre il pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca. Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: “Sul piano personale mi preoccupo, se continuano così mi viene la cirrosi epatica. La Lazio aveva giocato un buon primo tempo, ma non è la prima volta che succede. Dopodiché diventa imbarazzante. La cosa più imbarazzante è vedere che la Lazio rimane in superiorità numerica al 77’, cioè se la Lazio in 13 minuti più 5, 18 minuti, non è capace a creare un’occasione contro il Verona che gioca in 10, io sono fortemente preoccupato. Non mi preoccupa tanto il risultato, quanto il futuro. Questa squadra è una squadra che non ha futuro”.

“I cambi? Adesso mi dovete spiegare il motivo per cui sostituisci Immobile ed entra Castellanos. Qualcuno me lo spieghi. Castellanos è un giocatore scadente. Immobile non sarà in forma, però il suo lo sta facendo. Per quale motivo lo devi sostituire? Castellanos tutte le occasioni che gli capitano le sbaglia".

“La Lazio oggi meritava di vincere. Però non basta. Hai giocato contro una squadra che ci ha messo l’anima, ma hai fatto 1-1 dopo che vincevi 1-0. Il gol? Episodico. Provedel si aspetta un cross, la palla fa una strana traiettoria e rimane sorpreso. Il secondo tempo della Lazio non è uguale al primo. Questo dobbiamo dire. Alla fine la Lazio oggi ha perso i punti perché questa la meritava di vincere, ma è una squadra che poi quando è il momento giusto non gioca più. Gli ultimi 20 minuti mi aspetto un arrembaggio vero, con la palla in area di rigore”.

