Lazio, Gerson: "Lazzari è la ciliegina sulla torta, mette in difficoltà chiunque"

L'ex idolo della tifoseria del Bari, Gerson Caçapa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del campionato italiano. Il brasiliano ha speso belle parole anche per la Lazio: "Stando a Roma sono andato a vedere tre volte la Lazio e ha sempre vinto. Ho seguito il derby dal vivo, atmosfera bellissima. Ora la Lazio è a un punto e gioca bene, mentre l'Inter ha lasciato qualcosa per strada. La Juve ha tanti calciatori forti, ma la Lazio non molla. Chi mi piace dei biancocelesti? Acerbi. E' migliorato tanto, sa comandare la difesa e ora è anche in Nazionale. A centrocampo sono tutti forti. Lazzari è la ciliegina sulla torta. Salta l'uomo, è dinamico e mette sempre in difficoltà le difese avversari. Quali brasiliano mi piacciono? Luiz Felipe è uno spettacolo accanto ad Acerbi. Poi c'è Leiva e Douglas Costa a parte i suoi acciacchi regala allegria con il suo calcio".