Lazio, Gila a Sky: "Fischi meritati, vi spiego cosa succede..."

Fors uno dei migliori in campo per la Lazio, Mario Gila, ai microfoni di Sky Sport ha provato ad analizzare il momento disastroso dei biancocelesti, a partire dai fischi finali dell'Olimpico: “Fischi meritati, ovvio. Dopo la stagione dell’anno scorso c’erano aspettative molto alte. Oggi i tifosi vedono la squadra 10° in classifica, quindi sì, sono meritati. C’è un perché, abbiamo avuto delle partite dove siamo stati bravi a vincere e a fare risultati positivi. Poi ci sono stati momenti negativi e la squadra lì non ha saputo avere un equlibrio giusto. Credo sia questo il motivo per cui non stiamo andando bene”.

OBIETTIVO – “Noi siamo la Lazio, non possiamo smettere di pensare alla Champions o alla Europa League. È vero che non stanno arrivando i risultati, per cui dobbiamo pensare ad aggiungere punti su punti guardando a partita dopo partita”.

BRILLANTEZZA – “Può essere un motivo, abbiamo avuto degli infortuni, alcuni giocatori hanno giocato molto, la stanchezza può incidere ma credo che il calcio sia più mentale. Le partite si devono vincere con furbizia, intelligenza e voglia di fare gol. Sono convinto che con il lavoro e la perseveranza riusciremo ad andare avanti”.