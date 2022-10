Lazio, Giordano: "Cancellieri meglio esterno. Ieri vittoria meritata, peccato per..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una bella e meritata vittoria quella della Lazio sul Midtjylland, un trionfo che porta i biancocelesti in cima al girone, con l'obbiettivo e la possibilità di passarlo da primi. La partita di ieri sera, però, è stata anche l'occasione per valutare meglio alcuni giocatori come Cancellieri e Romero, il primo schierato titolare e il secondo subentrato a Zaccagni. Anche a questo riguardo si è espresso l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei:

"Vittoria più che meritata, peccato per quel gol che ha costretto la squadra a sprecar tante energie per recuperare. Ancora non è fatta, serve l’ultimo sforzo per raggiungere la qualificazione. Cancellieri? Non è un centravanti, più lo vedo, più me ne rendo conto. Meglio esterno, ha più spazi. Come vice Immobile, dico sempre Pedro. Romero ha buona intraprendenza e poco spazio, cerca di dimostrare in pochi minuti quanto altri devono dimostrare in un’intera partita. La Lazio ci crede, ma non so fino a che punto, per il discorso contrattuale. Come doti, ci si può sicuramente lavorare come esterno. Zaccagni è un fattore, i compagni si appoggiano molto su di lui e 9/10 costringe l’avversario al fallo".