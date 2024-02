Lazio, Giordano ricorda Losi: "Semplice e grandioso. Sarà immortale come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Casinelli/TuttoFrosinone.com

Bruno Giordano martedì ha partecipato ai funerali di Giacomo Losi, ex calciatore e simbolo della Roma degli anni '50 e '60. Il bomber biancoceleste, infatti, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del legame che lo univa con il rivale e amico giallorosso. Le due mogli cresciute insieme fin da piccole, il suo amore per Susanna nato proprio, in qualche modo, anche per merito di Daniela, compagna per la vita di Giacomo. Una persona descritta come: "Grande, immensa, anche se non nel fisico" - e con - "una semplicità e un’umiltà disarmante". Losi, racconta Giordano, è stato fondamentale in un periodo complicato nella vita dell'ex bomber della Lazio, quando venne squalificato.

Il suo nome è destinato a restare in eterno, come avvenuto per i simboli laziali, anche i romanisti potranno ricordare il loro idolo tra le vie della Capitale. A darne l'annuncio è stato lo stesso Assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Un'idea pienamente abbracciata anche dallo storico numero nove biancoceleste: "Sarà immortale, come altri ex giocatori della Roma e della Lazio. Penso a Vincenzo, Pino e Felice".

Giordano ha voluto così ricordare un campione e un amico, salutarlo per un'ultima volta, lasciando senza parole i tifosi romanisti. Un laziale ed ex simbolo della Lazio ai funerali di Losi è stato, infatti, accolto con sorpresa e tanto rispetto, al contrario dell'assenza di alcuni big della Roma. Anche di questo ha parlato Bruno, sottolineando come il suo fosse un atto di dovere emotivo per il bene che li legava: "Ognuno risponde alla propria coscienza, forse alla Roma erano impegnati. Certo, 5 minuti da dedicare a un personaggio così si dovrebbero trovare sempre".