Lazio, Giuffredi: "Rinnovo Zaccagni? Gli accordi si fanno in due". E sul futuro...

Il rinnovo, il mercato e non solo. Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, Hysaj e Casale, è intervenuto ai microfoni di Tv Play per fare il punto della situazione sui suoi assisiti: "Preferirei non parlare delle voci di mercato che riguardano Zaccagni, ma posso dire che Mattia è concentrato solo sulla Lazio. Poi, come si dice, chi vivrà vedrà. Lui è un giocatore che piace a tante squadre. Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Ad un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda".

RINNOVO - "Ora però Zaccagni è concentrato solo sulla Lazio e vuole fare bene solo con la Lazio, vedremo in seguito il futuro cosa ci riserverà. Io però ho sempre detto una cosa, a Mattia farebbe piacere restare a Roma, senza nessun tipo di dubbio. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, questo tipo di accordi si fanno in due. Staremo a vedere".

HYSAJ - "Problemi con Lotito per le commissioni di Hysaj? Tutto risolto, i miei legali mi avevano informato di una situazione che non conoscevo, ma ho sentito il presidente ed è tutto risolto".

