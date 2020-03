Lazio, il calcio bailado di Felipe Anderson: sopra (quasi) a tutti per dribbling in Serie A

“Palla a Felipe... e ci divertiamo”. Funzionava più o meno così: col pallone ai piedi, Felipe Anderson era imprendibile. Da 7 prima, da 10 poi. In ogni caso irreale - spesso -, idolo per i tifosi della Lazio. Che negli anni hanno imparato a conoscerlo, ad amarlo tra pregi e difetti (soprattutto caratteriali). E se c'era una cosa per la quale il Pipe viaggiava una spanna sopra tutti, era il dribbling. Nel 2016/17 nessuno ne ha portati a termine più di lui: 117. Un numero pazzesco che rende noto The Korner. E pensare che quella non è nemmeno stata una stagione “convenzionale”, per Anderson. Impiegato spesso da Inzaghi come quinto sulla fascia destra, più che seconda punta, "alla Lazzari”. Posizione che da un lato favorisce le sgroppate e i duelli uno contro uno, ma dall'altro rischiosa per chiunque voglia avventurarsi in dribbling e “skills”. Un problema per molti, non per El Diez di quella Lazio. Che questo dato posiziona al secondo posto nella classifica dei maggior dribblatori degli ultimi 5 anni di Serie A. Davanti a lui solo Franco Vazquez nel 2015/16 con 128. Seguono Douglas Costa (106 nel 2017/18) e Jeremie Boga (106 quest'anno, per ora, 82 nel 2018/19). Palla a Felipe e... spettacolo.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE