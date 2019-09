Lazio, il messaggio di Strakosha: "Mai arrendersi" - FOTO

Resta l'amaro in bocca, dopo la sfida con l'Inter, dopo le tante occasioni create nel primo tempo, senza riuscire a incidere. Ma c'è anche tanta determinazione, in casa Lazio. Tanta voglia di ripartire al meglio già dalla prossima partita, quella contro il Genoa. Vogliono rimettersi in carreggiata, i biancocelesti, non intendono mollare. Lo ha ribadito anche Thomas Strakosha, attraverso un post su Instagram. Il portiere biancoceleste - con qualche responsabilità sul gol subito ieri, ma anche protagonista di una doppia parata strepitosa su Barella e Politano - ha condiviso alcune foto della partita, accompagnando le immagini con un hashtag eloquente: #nevergiveup, non mollare mai. Di questa frase, l'estremo difensore albanese ne ha fatto il proprio motto. In pieno stile Lazio. Dopo la sconfitta di ieri, c'è un motivo in più per crederci. Le aquile non si arrendono: il messaggio è chiaro.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI DE MARTINO

TORNA ALLA HOMEPAGE