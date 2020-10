Lazio - Inter, Conte: "Ottenuto un ottimo risultato, l'anno scorso qui abbiamo perso 3 punti"

Si è detto soddisfatto Antonio Conte del risultato ottenuto all'Olimpico contro la Lazio. Il match è terminato in pareggio, con l'Inter che dopo essere andata in vantaggio si è fatta recuperare dai biancocelesti. Ai microfoni di Dazn al termine della sfida, l'ex ct della Nazionale ha analizzato così la partita: "Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, stavamo dominando la partita. È stata brava la Lazio con una loro azione tipica a trovare il gol. Milinkovic è un giocatore difficile da marcare quando va sul terzo tempo. Per alcuni minuti questo ci ha tolto qualche certezza ma poi abbiamo ripreso a macinare gioco. Abbiamo avuto occasioni come nel caso del palo, potevamo essere un po' più fortunati. C’è soddisfazione a venire a giocare all’Olimpico contro la Lazio in questa maniera, dobbiamo continuare su questa strada."

IL RISULTATO - "C’è stata grande voglia da parte dei miei, sono i primi ad essere dispiaciuti perché avevano assaporato i tre punti. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, non scordiamoci che l’anno scorso qui abbiamo lasciato tre punti. L’anno scorso loro ci hanno impensierito sia all’andata che al ritorno, quest’anno noi abbiamo creato problemi alla Lazio."

Il tecnico dei nerazzurri è intervenuto al termine della gara anche in conferenza stampa: "Per vincere bisogna far gol e sfruttare le occasioni che si creano. A volte creiamo situazioni importanti, a volte siamo più freddi di altre volte. C'è stata una buonissima prestazione con la Lazio che l'anno scorso ci ha fatto soffrire sia all'andata che al ritorno. Giocare con questa voglia e determinazione è un aspetto positivo che deve darci entusiasmo".

Lazio hai cuore e coraggio: reagisce a infortuni e difficoltà, con l'Inter è 1-1

MOVIOLA - Lazio - Inter da saloon, Vidal inganna Guida: severo rosso a Immobile

TORNA ALLA HOME PAGE