Lazio - Inter, Oddi: "Inzaghi ha indovinato tutto. E su Jony..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per commentare Lazio - Inter: "Era una partita da interpretare bene. La Lazio è stata brava ad intralciarla nel modo giusto. La difesa è la migliore del campionato, e per combattere per lo Scudetto è fondamentale. Il centrocampo ha fatto un ottimo filtro, Milinkovic ha fatto una grande gara e spero possa ripetere prestazioni simili. Inzaghi ha indovinato tutto, anche Jony. L'hanno criticato per alcuni cross non andati a buon fine, ma la testa devono mettercela i compagni. Ho visto l'Inter avere paura della Lazio.".

