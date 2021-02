Lazio, Inzaghi sul rinnovo: “C’è una trattativa, ma siamo vicini”

Tre punti e quarto posto per la Lazio, nonostante un pizzico di sofferenza nel finale. Al termine del match un Simone Inzaghi come al solito senza voce è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Stasera sto leggermente meglio con la voce. E' un mese che sto avendo questi problemi ma si risolverà. Sapevamo che era una partita insidiosa, ma i ragazzi sono sttati bravi a interpretarla bene non rischiando niente. E' la sesta vittoria di fila ma dobbiamo continuare così perché inizialmente tra Covid e infortuni abbiamo perso tanti punti".

LUIS ALBERTO - "L'ultima persona con cui si deve arrabbiare credo sia il sottoscritto. Ma bisogna fargli un plauso perché dopo l'operazione che ha avuto è subito tornato in campo a Bergamo. Con un'operazione del genere a volte resti fuori quasi 4 settimane mentre lui è tornato subito".

OBIETTIVI - "Avevamo due obiettivi a inizio stagione: tornare agli ottavi di Champions che mancavano da 20 anni a Roma, e rimanere nell'Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo 5 colossi come altri anni, ma quando non perdiamo i soldati per strada dimostriamo che ce la possiamo giocare alla grande come negli altri anni".

MENO GOL SUBITI - "Siamo migliorati nelle distanza, siamo più corti e gli attaccanti ci stanno aiutando. Giocare senza Acerbi, Radu e altri titolari è difficile per tutti. Ma ora stiamo bene e ce la giocheremo con tutti".

RIMPIANTI - "Abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto Covid sono cambiate tante cose. Quest'anno quando siamo rimasti in 13 uomini in autunno siamo riusciti a qualificarci, ma in campionato abbiamo perso tanti punti. Da lì ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che avremmo dovuto recuperare. Ora siamo rientrati ma nonostante 6 vittorie consecutive abbiamo altre squadre davanti. Ora arriva il momento più difficile".

RINNOVO - "Come tutte le cose deve esserci una trattativa. Tre giorni fa è arrivata l'offerta, ieri l'ho vista ma c'è comunque grande armonia. Come tutte le cose deve esserci una trattativa. Il presidente lo conosciamo, ha i suoi tempi ma si è comportato bene. Lo conosco da 15 anni, ha fatto la sua offerta e come ho detto prima secondo me stiamo a buon punto".

Mister Inzaghi è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Partita difficile, i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo rischiato poco, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo per sbloccarla prima, poi il Cagliari ha messo tanti giocatori in area e non è stato semplice. Grandissima vittoria ai fini della classifica. Il Cagliari ha fatto la gara che ci aspettavamo, noi siamo stati pazienti e siamo stati bravissimi a portarla a casa senza frenesie. Inter? Abbiamo una grande partita davanti e avremo il tempo di prepararla bene. Sappiamo che affronteremo una grandissima squadra ma cercheremo di preparaci al meglio. Scudetto? Ci sono squadre che stanno avendo un cammino impressionante, noi abbiamo vinto sei partite di fila e siamo tra quarto e quinto posto. Noi dobbiamo cercare di non fermarci perché abbiamo voglia di continuare".