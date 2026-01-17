Lazio, Kamenovic passa alla Lokomotiv Zagabria: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

Era stato annunciato dal presidente Lotito, ora è anche ufficiale. Kamenovic lascia la Lazio: è un nuovo giocatore della Lokomotiv Zagabria. Lo stesso club croato ha annunciato l'acquisto. Di seguito il comunicato.

"Dimitrije Kamenović, terzino sinistro di 25 anni, è un nuovo nome tra le fila dell'NK Lokomotiva.

Kamenović si è affermato crescendo nel club serbo FK Čukarički, dove ha attirato l'attenzione con prestazioni di qualità nel calcio professionistico, ottenendo nel 2021 il trasferimento agli italiani della SS Lazio. La permanenza nell'ambiente della Serie A ha rappresentato un passo importante nella sua crescita professionale.

Nel corso della sua carriera, Kamenović ha ricoperto i ruoli di terzino sinistro e difensore centrale, e ha trascorso le ultime due stagioni in prestito allo Sparta Praga e all'Yverdon-Sport FC. Si tratta di un giocatore fisicamente forte e tatticamente disciplinato, che si distingue per la responsabilità nei compiti difensivi e la sicurezza nel possesso palla, qualità che aumenteranno ulteriormente la competizione nella linea difensiva della Lokomotiva.

Kamenović si unirà presto ai compagni di squadra negli allenamenti e si metterà a disposizione dello staff tecnico per il resto della stagione.

Benvenuto all'NK Lokomotiva, Dimitrije!".

️ Dobrodošao, Dimitrije!



Momčad NK Lokomotive tijekom zimske stanke pojačao je Dimitrije Kamenović koji nam na Kajzericu stiže iz talijanskog Lazija! ️



Dimitrije, dobro nam došao u Lokomotivu i sretno u plavo-bijelom dresu! ️ pic.twitter.com/nJBypbQrrK — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) January 17, 2026