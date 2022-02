Lazio, la coppia Immobile-Milinkovic e il primato in Serie A: i dettagli

Un Sergente e un bomber di razza. Ciro Immobile e Milinkovic-Savic sono la coppia d'oro agli ordini di mister Maurizio Sarri. Il numero 17, a quota 19 reti in questo campionato, ha raggiunto insieme al serbo un altro record in Serie A. Come riporta Opta infatti l'attaccante è il giocatore di questo campionato che ha segnato più reti arrivate su assist di un singolo giocatore: Sergej Milinkovic-Savic ha servito cinque passaggi vincenti per il compagno di squadra.