Lazio, Lulic terzo in Serie A per occasioni da gol create: il dato

Non è la prima volta, perché già nel 2015/16 Senad Lulic è stato il giocatore della Lazio ad avere creato il maggior numero di occasioni da gol su azione (25). Un dato di gran lunga inferiore alla Serie A 2016/17, quando con 65 palle gol create il bosniaco si era classificato però secondo dietro a Felipe Anderson (66). Quest'anno eccolo diventare di nuovo il numero uno dei biancocelesti in questa speciale classifica: con 46 occasioni da rete nate dai suoi piedi, Lulic non ha eguali nella Lazio 2018/19 ed è terzo in Italia, dietro a due che però fanno di questo il loro mestiere, Suso (61) e De Paul (56). Il dato, riportato da Lazio Page, è rafforzato dal suo secondo posto come biancoceleste ad aver effettuato il maggior numero di dribbling, sopravanzato solo da Correa. A discapito della apparenze e delle sue attitudini difensive, il capitano della Lazio è spesso in grado di mandare in porta i compagni, rendendo la fascia sinistra il punto nevralgico della maggior parte della azioni offensive.

ITALIA, LE PAROLE DI DI GENNARO SU ACERBI E IMMOBILE

LAZIO, LE PAROLE DI AMARILDO A RADIOSEI

TORNA ALLA HOMEPAGE