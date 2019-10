Lazio, mal di trasferta: è la striscia di insuccessi esterni più lunga per Inzaghi

Questa Lazio si è un po' imborghesita. Da corsara a casalinga, il passo è stato fin troppo breve. La prima trasferta di questa stagione, quella di Marassi contro la Sampdoria del 25 agosto, è stata anche l'ultima che ha visto i biancocelesti tornare a Roma con il sorriso sulle labbra e i 3 punti in tasca. Ne sono seguite altre cinque, con altrettanti insuccessi. Per tre di queste il copione è stato identico: vantaggio Lazio nel primo tempo, rimonta Spal, Cluj (parzialmente) e Celtic nella ripresa. In mezzo c'è la sconfitta di San Siro contro l'Inter e il pareggio al Dall'Ara di Bologna, quando Correa ha sparato alto il rigore che avrebbe spezzato l'incantesimo. Come riporta Lazio Page, le cinque gare esterne senza vittoria rappresentano la striscia più lunga di insuccessi in trasferta per Simone Inzaghi. L'ultimo precedente così negativo risaliva al periodo tra gennaio e marzo 2016, quando i ragazzi di Stefano Pioli incapparono clamorosamente in 8 pareggi consecutivi fuori dalle mura di casa.

