Lazio, Mauri: "Mancano 2 punti per la Champions, speriamo arrivino stasera"

Tutto pronto per il posticipo tra Lazio e Cagliari allo stadio Olimpico. Prima del match, ospite a Sky Summer Night, Stefano Mauri si è espresso sul momento della sua ex squadra: "Alcune squadre non hanno motivazioni ma altre si, alla Lazio mancano 2 punti per la Champions e speriamo li faccia stasera. Le assenze che hanno pesato di più? Leiva perché è importante per gli equilibri della squadra e detta i tempi dopo la riconquista della palla. L’altro è Correa perché alla Lazio è mancata imprevedibilità. Anche Lulic è importantissimo per questa squadra a livello tecnico e caratteriale."