Lazio, Mauricio: "Milinkovic è più forte di Pogba"

LAZIO, MAURICIO SU MILINKOVIC - Più forte di Pogba. Non ha dubbi, l'ex difensore biancoceleste Mauricio, quando gli viene chiesto un parere su Milinkovic. Il brasiliano è intervenuto a ESPN Brasile: "È un grande giocatore. È arrivato alla Lazio a vent’anni e nella prima stagione giocò poco, ma avevamo già intravisto le sue grandi qualità. Con il tempo ha acquistato sempre più consapevolezza. Oggi è uno dei giocatori più ambiti del calcio europeo. È alto e magari ti aspetti che sia lento, ma non è così. Protegge molto bene il pallone, calcia bene con entrambi i piedi, ha caratteristiche uniche. È uno che fa la differenza e che spesso tenta la giocata. Tutto il mondo lo paragona a Pogba, ma secondo me è a un livello anche superiore. È uno che segna, che serve assist, è molto intelligente. Gli piace molto lo stile di gioco di Neymar e Coutinho. Quando parlavamo di calcio, li nominava sempre. È un ragazzo molto tranquillo, non ama uscire molto. Si allena tanto e non gli piace mai perdere, neanche in allenamento".

